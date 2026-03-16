Educació xifra en un 7,05% el seguiment de la vaga docent a Catalunya fins a les 9.30 hores

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La vaga de docents de Catalunya d'aquest dilluns està tenint un seguiment del 7,05% sobre el total de la plantilla, segons dades de les 9.30 hores facilitades per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
Un 19,45% dels centres educatius han comunicat les dades de seguiment de la vaga al departament.
Estan cridats a la vaga d'aquest dilluns el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona, a més del personal de lleure educatiu, les llars d'infants de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.
La vaga ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC (aquesta última no és present a la taula sectorial).
En un comunicat conjunt, diuen que rebutgen l'acord assolit entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat amb CCOO Educació i la UGT en considerar que "no recupera el poder adquisitiu perdut, no garanteix millores reals en ràtios i plantilles i deixa massa mesures pendents de futurs desplegaments".