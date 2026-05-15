Segura (Ustec) afirma que "en cap moment" va dir que amb 400 euros més desconvocarien la vaga

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del sindicat Ustec·Stes, el majoritari del sector de l'educació a Catalunya, Iolanda Segura, ha assegurat que ella "en cap moment" va dir que amb un augment salarial de 400 euros al mes es podria resoldre el conflicte amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i desconvocar la vaga educativa.
En una entrevista a Betevé d'aquest divendres recollida per Europa Press, insisteix que "s'han tret de context" aquestes declaracions seves, i diu que va posar aquest exemple de xifra entre el màxim de 700 euros més al mes i el mínim de 200.
Reitera que no signaran un acord que deixi de banda els sous i la inclusiva, i creu que el pacte entre el Govern, CCOO Educació i la UGT va més enllà de l'educació i els ha acusat de fer una maniobra política: "Ens han llançat a la foguera i ens sentim traïts".