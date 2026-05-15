Unes 200 persones protesten davant els Serveis d'Educació a Lleida durant la vaga

LLEIDA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 200 persones s'han concentrat davant els Serveis Territorials de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a Lleida durant el quart dia de vaga educativa territorialitzada, que aquest divendres es duu a terme a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran.
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, la concentració forma part del cicle de mobilitzacions docents per exigir millors condicions laborals, i els participants cridaven consignes com 'Menys policia i més educació'.
Duien samarretes grogues --representatives de les protestes docents--, xiulets i pancartes amb frases com 'Si els nens ja porten més de tres manifestacions, potser és hora que Niubó escolti'.