Educació xifra en un 15,51% el seguiment de la vaga a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran fins a les 13.00

LLEIDA 15 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga de personal docent i laboral dels centres públics i del Departament, que aquest divendres se centra a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, en el 15,51% fins a les 13 hores.
Han comunicat les dades el 79,94% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, informa el Departament en un comunicat.
Entre el personal convocat (el de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran) hi ha el personal docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, serveis territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no es tenen dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).