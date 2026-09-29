Rescatada una dona i el seu nadó en un cotxe encallat per la crescuda d'una riera a Gavà (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts al matí una dona de 34 anys i el seu nadó de cinc mesos dins un cotxe que ha estat arrossegat per la crescuda de la riera dels Canyars, al municipi de Gavà (Barcelona), informen en un comunicat.
Els Bombers han rebut dos avisos gairebé simultanis, un de la policia local i l'altre de la mateixa víctima a les 11.15, i immediatament s'han activat 7 dotacions del cos, entre els quals els submarinistes del GRAE subaqüàtic.
Aquesta riera es fa servir com a lloc de pas habitual per arribar a horts i cases de la zona i hi desemboquen diversos camins, però la conductora hi ha entrat i s'ha vist atrapada per la sobtada arribada de l'aigua.
Els efectius han assegurat el vehicle amb cordes, han estès una escala de ganxo entre el cotxe i un mur i han aconseguit evacuar, en primer lloc, la criatura i, després, la dona, la qual han equipat amb un neoprè per protegir-la de l'aigua freda.
Quan els Bombers han accedit al vehicle l'aigua ja arribava a l'alçada dels seients.
Finalment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a un centre hospitalari de Sant Boi de Llobregat en estat lleu.