Els Bombers de Barcelona reben 249 peticions de servei per les pluges d'aquest dimarts

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona han rebut 249 demandes de servei per les pluges d'aquest dimarts des de les 11.30 hores i a les 15 hores ja havien efectuat 66 sortides operatives, la majoria relacionades amb inundacions de locals i soterranis, informa l'Ajuntament en un comunicat.
El consistori ha explicat que la ciutat està recuperant la normalitat de manera progressiva després de les intenses pluges i que la xarxa de dipòsits ha batut un rècord històric després d'arribar al 90% de la seva capacitat.
Ha afegit que l'episodi ha afectat tot Barcelona i que s'ha recollit una mitjana de 50 litres per metre quadrat després de registrar els valors més alts a Nou Barris, Zona Universitària, Sants, Vall d'Hebron, Sarrià i, finalment, Vallvidrera, on la precipitació acumulada ha arribat als 100 litres per metre quadrat.