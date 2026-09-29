4 línies del Metro de Barcelona pateixen incidències aquest dimarts a la tarda per les pluges

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Les línies L3, L4, L5 i L9S del Metro de Barcelona pateixen algunes incidències aquest dimarts a la tarda després de les intenses pluges del matí a la ciutat.
Segons informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a X, els trens de l'L3 no paren a Mundet, a més de Sants Estació ni Lesseps en direcció Zona Universitària.
Quant a l'L4, no hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova; a l'L5 no funcionen entre Collblanc i Diagonal, i respecte a l'L9S els combois no circulen entre Mas Blau i Parc Nou.