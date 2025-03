Redondo demana lluitar contra "les mentides" i "l'onada reaccionària" de l'extrema dreta: "La unitat fa la força"

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha fet una crida a lluitar contra "les mentides" i "l'onada reaccionària" que, segons ella, promou l'extrema dreta per la qual cosa ha fet una crida a la unitat. "La unitat fa la força", ha afirmat en unes declaracions als mitjans abans de l'inici de la manifestació convocada per la Comissió 8M amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Redondo té previst acudir també a l'altra marxa feminista que tindrà lloc a Madrid aquesta tarda convocada pel Moviment Feministra de Madrid, abolicionistes de la prostitució i a la qual no tenen previst acompanyar-la els seus companys socialistes, que sí que han acudit a la de la Comissió 8M. Concretament, la minsitra ha estat acompanyada pels ministres Óscar López, Isabel Rodríguez, Sara Aagesen, Diana Morant i Fernando Gran Marlaska.

Segons la ministra, "avui més que mai és important que el moviment feminista sigui als carrers, sigui a les places i inundi la vida política". Així, ha argumentat que "és un deure moral, un deure ètic, un deure cívic i també un deure polític de defensar el feminisme enmig d'aquesta conjuntura històrica tan complexa".

Per Redondo, existeix "una onada reaccionària que amenaça amb fer un pas enrere important i retallar els drets de les dones", una situació que ha comparat amb una "motoserra", en al·lusió a l'extrema dreta que intenta "limitar drets que estaven conquistats" i pels quals ha demanat continuar "avançant".

"I, per això, precisament per això, avui aixequem la nostra veu. Una veu que ha de ressonar més alt per totes les dones que no poden cridar, per les que encara estan subjugades a molts països del món, també a Espanya, però, sobretot, a països com l'Afganistan, Palestina o Ucraïna. Avui alcem la veu per totes aquestes dones que veuen limitats els seus drets, que no poden alçar la veu", ha assegurat.

En aquest punt, ha asseverat que, "enmig dels enganys, de la desinformació, de les mentides, la paraula de les dones ha de sonar clara a favor de la igualtat d'oportunitats i per eliminar tots els obstacles que impedeixen encara aquesta igualtat real. Més clara, més alta i més forta", ha resolt.

La ministra també ha defensat que "la unitat fa la força", per la qual cosa ha instat "la unitat i generositat" per part del moviment feminista. "Hi ha moltes més coses que ens uneixen que les que ens separen i és important que estiguem unides. Tot i que cadascuna tingui els seus accents propis o les seves prioritats pròpies, però el que és important és ser al carrer, ser al lloc en què avui es manifesta la immensa majoria de la ciutadania espanyola, perquè homes i dones estem units en el feminisme i en la igualtat", ha postil·lat.