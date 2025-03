Feminsites reivindiquen amb paraigües i capelines a "totis" a Madrid: "El feminisme era la pluja necessària"

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

Les feministes convocades per la Comissió 8M i vestides amb paraigües i capelines per la pluja --Protecció Civil ha activat el nivell 1 del Pla d'Innundacions a la regió-- han defensat aquest dissabte 8 de març els drets de "totis" pels carrers de Madrid en una marxa "antiracista", amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Els participants han marxat al crit d'"el feminisme era la pluja necessària" i "feministes antiracistes".

Així, els convocants han desafiat la pluja i han començat a marxar pel Paseo del Prado amb una pancarta sota el lema 'Feministes antiracistes, als carrers! Ens hi va la vida'. Vestides amb capelines de colors, han processat càntics com 'De nord a sud, d'est a oest, la lluita continua, costi el que costi". També han portat cartells en què és poden llegir lemes com 'Que ser dona no ens costi la vida', 'Dona et creiem, home et veiem', 'Doneu gràcies que demanem igualtat i no venjança'. "Som les feministes que no deixen ningú enrere", han clamat.

És tracta d'una manifestació antiracista i pels drets de "totes, tots i totis", segons van explicar els convocants a la roda de premsa de la presentació de la manifestació. Per la Comissió 8M, el feminisme "és una forma de ser a la vida" i l'antiracisme és "l'antídot" per defensar que els drets humans siguin igualitaris.

Precisament, les feministes han demanat "papers per a totes" i han cridat els grups parlamentaris a aprovar la iniciativa legislativa popular per regularitzar més de 500.000 persones estrangeres. En aquest sentit, Daniela Lagos, portaveu de la Comissió 8M, ha criticat que no hi ha "voluntat política" per aprovar aquesta iniciativa. A més, ha demanat fer una "lectura detallada" del nou Reglament d'Estrangeria aprovat pel Govern central al novembre, que "no ve per solucionar" la situació de les persones migrants.

Les manifestants han cridat "vergonya" en arribar a Cibeles contra el govern d'Isabel Díaz Ayuso i contra l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Almeida, escolta, la xarxa està en lluita", han cridat.