Yolanda Díaz crida a "prendre els carrers" davant dels que "han pres la bandera de l'odi a les dones"

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha cridat a "prendre els carrers" aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, "davant dels que han pres la bandera de l'odi".

"Davant dels que han pres la bandera de l'odi contra les dones i davant dels que volen convertir el feminisme en una lluita de sexes, els diem que ni un pas enrere", ha subratllat Díaz, en unes declaracions als mitjans al començament de la manifestació convocada per la Comissió 8M, juntament amb la misitra de Sanitat, Mónica García, i Rita Maestre, que l'any passat es van manifestar amb la seva pancarta de Más Madrid. Aquest any totes marxen sota el lema 'Més feminisme per viure millor'.

A més, ha fet una crida a les dones i homes "a prendre els carrers amb alegria i moltíssima força" per dir que "el món serà feminista o no serà". Sobre la pluja, la ministra ha assegurat que "és un dia molt maco" i que "és igual" el mal temps.