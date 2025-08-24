MADRID 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, ha assenyalat que estem davant d'un "escenari favorable" quant a l'evolució dels incendis que afecten diferents províncies, però ha insistit que aquests avenços són "molt lents" i que continuen actius un total de quinze focs.
A la roda que ha ofert després de la reunió celebrada pel Comitè Estatal de Coordinació i Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Sistema Nacional de Protecció Civil (CEDOD), Barcones ha especificat que catorze d'aquesta quinzena d'incendis estan en nivell dos, ja han estat estabilitzats els de Larouco i Oímbra (Ourense) i set s'han donat per controlats.
Durant la passada nit han continuat millorant les condicions per a la part de les províncies de Lleó i de Zamora i s'han pogut "donar per estabilitzats les línies de control en extensos perímetres", si bé encara hi ha "possibilitats de reproducció" del foc.
En concret, la Unitat Militar d'Emergències (UME) està treballant en un total de nou incendis, set dels quals estan actius i també continuen amb la feina de casa als de Larouco i Oímbra, malgrat haver-lo estabilitzat.