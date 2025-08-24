L'UME es reincorpora als treballs a Astúries, on les hectàrees afectades pel foc són més de 5.000

OVIEDO 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha tornat a treballar en les tasques d'extinció a Astúries, on les hectàrees afectades pels incendis forestals no arriben a 6.000. "Continuem per sota de les 6.000 hectàrees", ha declarat el conseller de Mobilitat, Medi Ambient i Gestió d'Emergències del Govern asturià, Alejandro Calvo, després de participar en l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi).
"Aquí no hi ha dies de descans, ni hi ha res, la gent treballa en el terreny, dorm en el terreny, però aquí també el centre de crisi des de la Morgal, o el lloc de comandament avançat que està a Degaña, estan perimetrant, treballant, decidint... és com una guerra", ha dit el president del Principat d'Astúries, Adrián Barbón.
A Astúries continuen tres incendis forestals actius. Es tracta dels de Degaña, el de Genestoso a Cangas del Narcea i el de Somiedo a Caunedo/Gúa/Perlunes.
"L'arribada de l'UME serveix també per reforçar el control dels pobles", ha indicat Barbón, que ha explicat que una de les prioritats és actuar amb prevenció i dotar a diferents pobles amb autobombes, encara que estiguin encara lluny de veure's afectats.
El president asturià ha dit que s'està actuant en diversos fronts contenint el front, a l'espera que canviï el temps per poder atacar el foc i poder frenar la situació.
Ha dit que a Astúries, al contrari que en altres comunitats, hi ha un servei d'emergències "integral" en el qual s'ha fet una inversió en els últims anys per crear 124 noves places de bombers.
"Vull ressaltar una cosa de la qual em sento molt orgullós: aquest fons de prevenció d'incendis amb el qual hem facilitat convenis per valor de divuit milions d'euros als ajuntaments", ha apuntat.
En qualsevol cas, Barbón ha apostat per reforçar la prevenció enfront d'incendis forestals. Ha recordat, no obstant això, que el 60% de la massa boscosa asturiana és privada. "És molt difícil actuar aquí perquè són propietats privades", ha apuntat.
Per a aquest dilluns està prevista la reunió d'un Consell de Govern del Principat d'Astúries on es tractarà la situació. Barbón vol que s'incrementi els fons dirigits als pobles per dotar-los d'un sistema d'autodefensa primària davant d'aquesta mena d'incendis.