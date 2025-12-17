La Policia Nacional deté 15 persones per la llei d'estrangeria en el desallotjament de Badalona

Lorena Sopêna - Europa Press
BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La Policia Nacional han detingut aquest dimecres 15 persones en compliment de la llei d'estrangeria durant l'operatiu que s'ha dut a terme per desallotjar l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), informa la Delegació del Govern central en un comunicat.
A més a més, els Mossos d'Esquadra també han informat que s'ha arrestat una persona per un requeriment de detenció, en un comunicat.
A l'interior del B9 s'ha identificat 181 persones, i quan tots han sortit fora, a les 11 hores, la Unitat Canina de la policia catalana els ha escorcollat fins a les 13.00 hores.
Quant a la Policia Nacional, hi han participat 55 agents, dels quals 32 eren de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, 6 per a funcions de seguretat i protecció, 9 de la Policia Científica i 8 de la Brigada Local d'Informació.
BRIMO I ARRO
L'operatiu per desallotjar desenes de persones que vivien en aquest edifici ha començat cap a les 8 hores, i ha comptat amb nombrosos efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) dels Mossos d'Esquadra.
Durant el seu transcurs, un centenar de persones s'han acostat a la línia policial i s'han produït diverses càrregues perquè els agents poguessin accedir a l'interior de l'edifici.
El desallotjament s'ha dut a terme a petició de l'Ajuntament de Badalona, mitjançant una resolució judicial del jutjat contenciós administratiu número 11 de Barcelona del passat 12 de desembre que autoritza el consistori a recuperar la propietat.