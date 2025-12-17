Prieto veu "deplorable" que Albiol no ofereixi ajuda als desallotjats a Badalona (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha qualificat de "deplorable" el rebuig de l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, a oferir habitatge a les persones desallotjades aquest dimecres de l'antic institut B9.
Prieto ha respost a les declaracions d'Albiol, qui ha dit que no gastarà "ni un sol euro" en els desallotjats i que correspon al president del Govern central, Pedro Sánchez, buscar-los un habitatge.
"És bastant deplorable veure com el mateix alcalde de Badalona no coneix les seves pròpies competències en matèria de serveis socials, i no voldria dir res més fort perquè tinc el respecte institucional que l'alcalde Albiol no ha tingut mai a la seva vida", ha escrit Prieto en una anotació a X.
El delegat del Govern central ha instant l'alcalde a "resoldre els problemes dels badalonins en comptes de buscar culpables en els més vulnerables" i li ha recordat que ha estat la Policia Nacional qui ha fet les detencions.
Sobre aquest assumpte, ha assegurat que els arrestos s'han dut a terme "en estricte compliment de la llei d'estrangeria, reportant-me tota la informació en temps real".