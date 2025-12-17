Albiol diu que no gastarà "ni un euro" en els desallotjats i que correspon a Sánchez buscar-los habitatge

Lorena Sopêna - Europa Press
BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha dit que l'Ajuntament no gastarà "ni un sol euro" en les persones desallotjades aquest dimarts de l'institut B9 i que correspon al president del Govern central, Pedro Sánchez, buscar-los un habitatge.
"Pedro Sánchez i els seus socis diuen que hem d'acollir tothom, i ara li correspon a ell buscar-los habitatge", ha dit l'alcalde en unes declaracions als mitjans, qui també ha afegit que no permetrà que persones en situació irregular amb problemes d'incivisme passin per davant un veí de Badalona a l'hora d'accedir a un habitatge.
Albiol ha posat en valor l'operatiu policial, que s'ha saldat amb 18 detinguts en compliment de la llei d'estrangeria i més de 180 identificats: "Vull felicitar tots els cossos que hi han participat durant tot el dia d'avui. Hem demostrat que estem al costat dels veïns i que quan hi ha problemes reals, actuem dins la legalitat", ha dit.
També ha recordat que fa temps va prometre desallotjar l'edifici municipal: "Badalona no serà refugi per a la il·legalitat ni per a persones conflictives".
Finalment, ha destacat que el "80-90% dels veïns estan d'acord" amb la lluita contra l'ocupació i ha avançat que de manera immediata se soldaran les entrades de l'edifici i començaran tres fases: la retirada de la runa, la demolició dels sostres per al posterior enderrocament total i l'aprovació d'un projecte per a la construcció d'una comissaria.