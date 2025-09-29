Parlon creu que el "pitjor" de les pluges a Tarragona ha passat i preveu tancar els avisos al migdia

Indica que no s'han produït incidències "greus" en persones o danys materials
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que el "pitjor" de l'episodi de pluges a la zona de les Terres de l'Ebre (Tarragona) ja ha passat, i tot i que Protecció Civil estarà alerta durant tot el dia, la previsió meteorològica indica que la pertorbació s'allunyarà de Catalunya i els avisos es podran tancar al migdia.
Ho ha explicat en una roda de premsa a la Conselleria aquest dilluns al matí, acompanyada del cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà; la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, i el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, a més de comandaments dels Mossos d'Esquadra, els Bombers i els Agents Rurals.
"Si es confirma que l'episodi va a la baixa, tornarem a enviar una alerta als mòbils per recuperar la normalitat a les escoles aquest dimarts", ha afegit la consellera, que ha indicat que fins ara s'han enviat dos avisos; un aquest diumenge al Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta, i un altre aquest dilluns a les 7.00 hores al Montsià i el Baix Ebre.
En aquest sentit, la consellera ha afirmat que no s'han produït incidències "greus" en persones o danys materials, però com que plou sobre mullat és important mantenir la prudència i evitar zones de risc com corrents, rieres i zones inundables, en les seves paraules.
Per fer el seguiment de l'episodi de pluges, aquest matí s'ha convocat el Comitè Tècnic --presidit pel president Salvador Illa-- i es preveu que a les 12 hores es torni a reunir per fer una última valoració.
RÈCORD A AMPOSTA
Quant al total de precipitació acumulada, Segalà ha indicat que s'ha produït un rècord a Amposta respecte als últims 30 anys, on el registre ha arribat als 272 litres des que les pluges van començar diumenge, mentre que al port dels Alfacs ha estat de 172, a l'Aldea de 128 i a Tivissa s'han acumulat 106 litres.
D'altra banda, Amposta també encapçala la llista de municipis on s'ha registrat una intensitat més gran de pluges amb 53 l/m2 en 30 minuts, i per sota hi ha llocs com les Cases d'Alcanar (46 l/m2) i l'Aldea (29 l/m2).
"Encara continua plovent i hi ha una banda de precipitació ben activa al sud de Catalunya, que afectarà fins al migdia amb intensitat la zona de l'Ebre i el sud de les comarques de Tarragona", ha indicat Segalà.
CARRETERES I DISPOSITIU DELS BOMBERS
Ara com ara, les carreteres que estan tallades per inundacions són la C-12 d'Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia, la TV-3313 entre Godall i Ulldecona i a l'N-340 s'ofereix un pas alternatiu per Amposta.
De fet, Lamiel ha demanat que en cas de fer servir alguna carretera per desplaçar-se aquesta sigui l'AP-7, ja que "està aguantant bé" l'episodi de pluges, segons ell.
Finalment, els Bombers de la Generalitat han ampliat el seu dispositiu desplaçant recursos de regions no afectades al Parc d'Amposta, on s'ha establert un centre de comandament per coordinar-se amb la resta d'agències, i en el qual estan situats grups especials de rescat subaqüàtic i de muntanya, a més de l'helicòpter.