Illa es reuneix amb el Cecat per conèixer l'evolució de les "pluges torrencials" a Catalunya

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dilluns amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per "conèixer l'evolució de les previsions de pluges torrencials a diverses comarques de Catalunya i les seves conseqüències".
Ho ha fet de manera virtual, des del seu despatx al Palau de la Generalitat, segons ha informat en el seu perfil d'X recollit per Europa Press.
"Moltes gràcies als servidors públics pel vostre compromís i la vostra tasca", ha dit Illa, després de les intenses pluges que han afectat principalment la zona sud de Tarragona.