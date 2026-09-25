Niubó anuncia un grup de treball entre el CEC i els partits i un altre per al 6% del PIB en educació

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat un nou espai de treball entre representants dels grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya (CEC), dins el debat per al pacte educatiu, i un altre espai amb el Govern i els partits per treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la cimera educativa d'aquest divendres, en la qual s'ha trobat amb el president del Govern, Salvador Illa, i representants dels partits del Parlament, a excepció de Vox.
CEC I PARTITS
En el primer espai, el president del CEC, Joan Manuel del Pozo, es reunirà amb representants dels partits que han assistit a la reunió d'aquest divendres, designats pels mateixos grups, per fer un seguiment del procés d'escolta i deliberació i traslladar les aportacions de les formacions polítiques al CEC.
Nibuó ha afirmat que el CEC preveu finalitzar el debat a l'abril, però que en la pròxima trobada entre el president i els nomenats pels grups "podran concretar més aquesta cronologia".
EL 6% DEL PIB
En el segon, s'abordarà quina ha de ser la "senda" a seguir per arribar al 6% del PIB en educació i es treballarà en la calendarització.
Sobre aquesta última qüestió, la consellera ha apuntat a la dificultat que es pugui arribar a aquest nivell d'inversió en una única legislatura, per la qual cosa ha apel·lat a una complicitat entre partits i al suport del "màxim de formacions polítiques".
Així mateix, ha dit que hi ha "un pas intermedi, que és aconseguir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat".
DIÀLEG AMB ELS SINDICATS
Niubó també ha apuntat que aquests espais "no han d'excloure" el diàleg social amb les organitzacions sindicals i amb altres agents de la comunitat educativa.
Ha detallat que la setmana passada hi va haver una reunió de la comissió de seguiment i de desplegament de l'acord amb els sindicats que van signar un acord, i que en els pròxims dies hi ha convocada una taula sectorial amb els sindicats amb representació en aquesta taula.
MESURES
La consellera també ha assegurat que hi ha un "consens molt majoritari" sobre gran part de les mesures anunciades recentment pel Govern, en qüestions com les lectures obligatòries o el paper de les noves tecnologies a les escoles.
"Hem parlat de la formació del professorat, de la carrera docent, del paper de les noves tecnologies a les aules i de l'autonomia dels centres educatius i les funcions directives, a més de, sobretot, el debat sobre com reforcem aquests aprenentatges fonamentals del nostre alumnat i com millorem el rendiment educatiu. Això han estat temes que, en general, han estat compartits pel conjunt de formacions polítiques", ha detallat Niubó.
Quant al rol de la llengua catalana en l'educació, ha explicat que malgrat que hi hagi formacions que no comparteixin el mateix posicionament que el Govern, consideren que hi ha qüestions que no són negociables "i el model lingüístic del sistema educatiu n'és una".
Preguntada per la seva dimissió, que demanen alguns partits, ha dit que això "no ha estat objecte de debat" i ha apostat per recuperar un clima de confiança per abordar debats que entén que van més enllà d'una legislatura.