ERC defensa "superar el debat institucional" després de la cimera educativa d'aquest divendres

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha defensat "superar el debat institucional" i impulsar un debat directament amb la comunitat educativa i amb la societat que generi un contracte de país per a Catalunya, segons ha dit en unes declaracions posteriors a la cimera educativa entre el Govern i els partits d'aquest divendres.
"Hem d'anar més enllà. Hem de fer un contracte amb el nostre país i un contracte que interpel·li tota la societat. Un contracte per defensar el sistema educatiu, per millorar el sistema educatiu, per accelerar el nostre sistema educatiu. I aquest contracte ha de ser estable, ha de garantir l'estabilitat econòmica i normativa del nostre sistema", ha detallat Albert.
Ha apuntat que l'objectiu de la reunió d'aquest divendres "no era validar cap proposta del Govern", en referència a les mesures recentment anunciades sobre les lectures obligatòries o l'ús de les noves tecnologies, sinó aprofundir en un debat i establir una metodologia.
"La reunió d'avui, lluny de servir per concretar o per arribar a possibles acords, ha estat una reunió simplement de presa de contacte i de veure quina és la predisposició de cada grup parlamentari", ha afirmat Albert.
El portaveu adjunt ha apostat per un procés d'escolta amb la comunitat educativa abans d'aportar concrecions, tot i que ha detallat que el seu partit "sempre estarà en tots els espais per poder traslladar aquesta opinió i poder traslladar solucions" per al sistema educatiu.
Sobre el 6% del PIB en educació, ha dit que el que ha demostrat el Govern és que "llança missatges, fa anuncis, però no sap com els farà realitat", però que ERC col·laborarà igualment per assolir aquella xifra.