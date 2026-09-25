Albiach (Comuns) demana un calendari "concret i ambiciós" i pressupost per al pacte educatiu

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat un calendari "concret i ambiciós" i un pressupost que s'hi ajusti per desplegar el pacte educatiu.
En unes declaracions posteriors a la cimera educativa entre el Govern i els partits, ha subratllat la importància d'abaixar les ràtios: "Et permet atendre millor la diversitat i la complexitat de les aules, una atenció més individualitzada, un clima i un ambient a les classes més bo i també detectar millor els problemes i les dificultats".
"Farem tot el possible perquè aquest pacte veritablement sigui útil i Catalunya torni a tenir un sistema educatiu del qual poder-se sentir orgullosa. Aquest, per tant, ha de ser un pacte per tornar als bàsics. Això vol dir menys alumnes per aula, menys temperatura a les aules --no es pot fer classe a 35 graus-- i menys pantalles", ha afegit.
Ha dit que el nou pacte no pot ser "la coartada per salvar políticament el govern d'Illa" i ha insistit que no es pot quedar en una foto buida, per la qual cosa ha cridat a tirar endavant accions concretes per tenir un sistema d'educació pública eficaç.
Albiach ha celebrat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi "deixat clar" que el model d'immersió lingüística sigui el que es mantindrà en el sistema educatiu català.
També ha dit que la feina del nou grup centrada a arribar al 6% del PIB hauria de ser compatible amb el tràmit al Parlament impulsat per una ILP en la mateixa línia, i ha apuntat que seria "cínic" afirmar que s'aconseguirà durant aquesta legislatura.