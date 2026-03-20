Milers de docents tanquen a Barcelona una setmana de protestes i talls de carreteres

Insten Illa i Dalmau a reunir-se amb els sindicats dimarts vinent a la UB
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
Els docents catalans han culminat aquest divendres amb una manifestació a Barcelona una setmana de vagues convocades per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i la Intersindical-CSC.
La Guàrdia Urbana ha xifrat que la manifestació de docents, juntament amb la de metges, que també estaven cridats a la vaga aquest mateix divendres, a mobilitzat unes 35.000 persones a la capital catalana.
Després d'una setmana sencera de mobilitzacions, que va començar dilluns amb una manifestació de 8.000 persones per Barcelona, aquest divendres els docents han iniciat la jornada amb talls a les avingudes Gran Via, Diagonal i Meridiana per dificultar la mobilitat.
A les 12.40 hores ha arrencat la manifestació convocada pels 4 sindicats des de la plaça Tetuan amb destinació a l'entrada del Parlament: duien pancartes amb frases com 'Formo per al futur però el meu sou és del passat', 'Tenim més carències que vacances' i 'Dalmau dimissió', i han cantat consignes com 'Niubó dimissió' i 'Niubó què passa? Tu sí que cobres massa'.
Altres cartells deien 'La docència no ha de ser supervivència', 'Sense mestres no hi ha miracles', 'Tenim vocació, ens falten recursos' i 'La inclusió sense recursos és ciència ficció'.
Els docents també han enviat crítiques directes a CCOO Educació i UGT Catalunya per l'acord amb el Govern, amb pancartes que deien CCOO i UGT la baixada era de ràtios, no de pantalons'.
REUNIÓ AMB 4 GRUPS PARLAMENTARIS
En arribar al Parlament, una representació dels sindicats s'ha reunit amb els grups parlamentaris de Junts, ERC, els Comuns i la CUP, i en unes declaracions a la premsa després de la reunió, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha lamentat l'"absència vergonyosa" del PSC, que ha declinat una trobada.
Segura ha afirmat que els 4 grups amb els quals sí s'han vist els donen suport en les seves reivindicacions, i s'emplacen amb ells a incloure les reivindicacions dels docents en les negociacions dels pressupostos i arribar al 6% del PIB en educació.
Per la seva banda, el secretari general d'Aspepc.Sps, Ignasi Fernández, assegura que "el model pedagògic de Catalunya fa aigües" i confia en les paraules d'aquests 4 grups que parlaran amb el Govern per negociar.
"ARRIBAR A UN BON ACORD I REPRENDRE LA NEGOCIACIÓ"
La secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, Laura Gené, opina que el Govern "ha de trucar als representants sindicals, arribar a un bon acord i reprendre la negociació"; i insisteix a elaborar un pla a llarg termini per a l'educació.
De la Intersindical-CSC, Marc Martorell, ha dit que, en la reunió, els grups han admès que "el Govern ha comès un error estratègic amb la signatura del pacte, que no satisfà les necessitats de l'educació", i que els comptes d'educació són insuficients i no arriben al 3% del PIB.
CONCENTRACIÓ DAVANT EL PARLAMENT
Els docents s'han concentrat davant l'entrada del Parlament cap a les 14.15 hores per portar davant la cambra catalana les seves demandes de millores laborals: han continuat entonant càntics en defensa de l'educació pública i de rebuig a l'acord entre el Govern i els sindicats CCOO Educació i UGT Catalunya, insistint que l'executiu català ha de seure a negociar millors condicions.
Uns 20 furgons dels Mossos d'Esquadra han envoltat el Parlament mentre els docents estaven concentrats davant l'entrada i cridaven 'Vergonya' contra els agents, i també els han llançat avions de paper i tubs de fum, però no hi ha hagut càrregues policials; i la concentració s'ha dissolt a les 16.10 hores.
CONVOQUEN ILLA I DALMAU
Els 4 sindicats han instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP, Albert Dalmau, a reunir-se amb ells dimarts de la setmana vinent a les 10.00 hores a la Universitat de Barcelona (UB) per abordar la negociació de les condicions dels docents.
Han advertit que continuaran amb les mobilitzacions si ells, a més del secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, no assisteixen a la trobada a la qual els han convocat els sindicats.
MOBILITZACIÓ
Amb la manifestació d'aquest divendres, es dona per culminada la setmana de protestes del col·lectiu docent: dilluns va ser vaga als serveis territorials del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona; dimarts al Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tarragona); dimecres a la Catalunya Central, Lleida i l'Alt Pirineu i Aran; dijous al Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Girona; i aquest divendres a tot Catalunya.
El departament d'Educació ha xifrat en un 43,77% el seguiment de la vaga d'aquest divendres fins a les 17 hores --l'últim tall registrat--, quan dilluns l'últim va ser del 31,87%, dimarts del 38,48%, dimecres del 32,13% i dijous del 34,81%.
Els sindicats convocants han rebutjat durant tota la setmana aquestes xifres en assegurar que el departament donava dades per sota del seguiment que a ells els constava i han arribat a assegurar que aquest divendres hi havia una participació del 95% de docents convocats.
El Govern encara no ha especificat si anirà o no a la trobada de dimarts --cal recordar que és el mateix dia que se celebra el Consell Executiu-- i els docents tenen clar que si no hi ha una negociació amb ells tornaran les mobilitzacions.