Els metges reclamen a Barcelona un conveni propi en el segon dia de vaga

Conflueixen amb la manifestació dels docents al parc de la Ciutadella
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
Uns 1.000 metges es manifesten aquest divendres a Barcelona durant el segon dia de la vaga convocada per Metges de Catalunya (MC) i han reclamat un conveni propi i asseure's a negociar amb el Govern.
La manifestació ha començat davant l'Hospital del Mar cap a les 10.30 hores i, cap a les 13.30 hores, ha confluït amb la dels docents al parc de la Ciutadella.
És el segon dia de la vaga convocada aquesta setmana, en línia amb les mobilitzacions dels darrers mesos per reclamar un conveni propi, la fi de les guàrdies de 24 hores, el reajustament de la jornada laboral dels metges respecte a la resta de professions sanitàries i la limitació de les agendes assistencials, entre d'altres.
XAVIER LLEONART
El secretari general del sindicat convocant Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha assegurat que el Govern i la Conselleria es continuen negant a negociar: "Així no ho resoldrem. I el sistema sanitari acabarà col·lapsat com Rodalies", ha apuntat.
Lleonart ha carregat contra les patronals sanitàries i els sindicats de l'àmbit de negociació, on entén que els metges estan infrarepresentats, ja que considera que signen convenis col·lectius que ajuden "a que la patronal esclavitzi els metges".
"Això és una guerra oberta, una guerra per la supervivència del sistema sanitari de Catalunya i una guerra que els metges i metgesses guanyarem", ha assegurat.
LA MANIFESTACIÓ
La manifestació ha començat cap a les 10.30 hores davant l'Hospital del Mar, del qual va ser gerent l'actual consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané.
Allà, la delegada sindical de MC a l'Hospital del Mar, Núria Cañete, ha assegurat que Pané "coneix perfectament la realitat dels passadissos", però que no ha mostrat cap interès real per solucionar-la.
Ha dit que també sap quines són "les dificultats que arrossega el sistema", com les llistes d'espera, l'envelliment i la complexitat social existent, a més de les tensions pressupostàries que s'agreugen, precisament, per la falta de pressupostos.
Els metges han prosseguit per la ronda Litoral cap a la plaça dels Voluntaris Olímpics, on s'han assegut i han fet un minut de silenci "per la sanitat pública, que es mor".
Al llarg de la protesta s'han pogut llegir cartells com 'Conveni mèdic ja!', 'Menys corbates i més bates', 'Tanta espera ens desespera' i 'Metges explotats, pacients maltractats'.
S'han sentit càntics com 'Sense metges no hi ha sanitat' --ídem per a odontòlegs, psicòlegs i farmacèutics--; 'Pané no fa res, Pané al carrer'; 'Boti, boti, boti, Pané qui no boti' i 'Pané, pa què? Pané, pa ná'.
La manifestació ha continuat pel carrer Marina, el passeig Pujades i el passeig Picasso fins a arribar cap a les 13.15 al parc de la Ciutadella i el Parlament, ajuntant-se aleshores amb la protesta de la vaga de docents.