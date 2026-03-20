La Guàrdia Urbana xifra en 35.000 els docents i metges que es manifesten a la Ciutadella

Reclamen millors condicions laborals i serveis públics
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
Uns 35.000 docents i metges catalans, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha marxat aquest divendres en diferents manifestacions pel centre de Barcelona fins a confluir al parc de la Ciutadella, on han exigit millors condicions i serveis públics.
La manifestació dels docents ha començat cap a les 12.45 des de la plaça Tetuan de Barcelona per exigir millors condicions laborals, com una pujada salarial, la baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius, en la cinquena jornada de vaga docent a Catalunya.
Convocats pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC (els qui han cridat a la vaga durant tota la setmana), han recorregut el passeig Sant Joan i el de Lluís Companys, rumb al parc de la Ciutadella.
Els manifestants, que duien xiulets i samarretes grogues (símbol del col·lectiu per defensar l'educació pública), s'han mostrat contraris a l'acord assolit la setmana passada entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, CCOO Educació i UGT Catalunya.
Duien pancartes amb frases com 'Formo per al futur però el meu sou és del passat', 'Tenim més carències que vacances' o 'Dalmau dimissió'; i han cantat consignes com 'Niubó dimissió' i 'Niubó què passa? Tu sí que cobres massa'.
Altres cartells deien 'La docència no ha de ser supervivència', 'Sense mestres no hi ha miracles', 'Tenim vocació, ens falten tecursos' i 'La inclusió sense recursos és ciència ficció'.
Els docents també han adreçat crítiques directes cap a CCOO Educació i la UGT, per l'acord amb la Conselleria, amb pancartes que deien 'CCOO i UGT la baixada era de ràtios, no de pantalons'.
VAGA D'AQUEST DIVENDRES
El departament ha xifrat el seguiment de la vaga d'aquest divendres en un 39,64% sobre el total de la plantilla convocada, que en aquesta jornada són els docents de tot Catalunya, segons dades de les 13 hores i amb el 84,40% dels centres que les han comunicat.
En canvi, el sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, Ustec·Stes, ha xifrat el seguiment de l'aturada en un 95%.
Estan cridats a la vaga aquest divendres el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- de tot Catalunya, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.
METGES DE CATALUNYA
Pel que fa a la manifestació convocada per Metges de Catalunya, en el segon dia de vaga, unes 1.000 persones han marxat des de l'Hospital del Mar de Barcelona fins a unir-se amb els docents a la Ciutadella.
Reclamen asseure's a negociar amb el Govern un conveni mèdic propi, la fi de les guàrdies de 24 hores i la reducció de les agendes assistencials i la jornada laboral, entre d'altres.
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 6,7% el seguiment de la vaga mèdica aquest divendres a Catalunya; mentre que Metges de Catalunya ho ha fet en un 35%.
"NO, NO I NO" AL PACTE ASSOLIT AMB EDUCACIÓ
Entre crits d''Illa dimissió', en arribar a la Ciutadella, Segura ha insistit que "no, no i no" a l'acord entre el Govern, CCOO Educació i UGT Catalunya, que qualifica de pacte de la vergonya i de la traïció i que no garanteix el retorn del poder adquisitiu al col·lectiu docent.
Crida a arribar al 6% del PIB en educació "per revertir les situacions injustes" que assegura que viuen els treballadors educatius, i reitera que si no hi ha negociació els docents persistiran en les mobilitzacions.
Per la seva banda, Aspepc·Sps assegura que el departament no ha tingut voluntat de negociar, i la CGT ha insistit que insten el Govern a reunir-se amb ells dimarts de la setmana vinent.
Els metges han mostrat el seu suport a les reclamacions dels docents i tots dos col·lectius han insistit en la importància de defensar els serveis públics i les condicions laborals dels professionals.