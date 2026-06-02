Un miler de docents es manifesten a Barcelona contra el preacord educatiu

CGT Ensanyament i La Intersindical veuen el preacord insuficient i reclamen més inversió en educació
BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -
Uns 1.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 8.000, segons els sindicats convocants, s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Barcelona per reclamar millores laborals i en contra del preacord entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i els sindicats Ustec·Stes i Aspepc-Sps.
Amb la pancarta 'No a les molles' presidint la mobilització, la manifestació, convocada per la CGT, La Intersindical i COS, ha començat davant el Palau Robert de Barcelona i ha discorregut pel passeig de Gràcia fins al carrer Diputació on ha virat per baixar per Pau Claris fins a la plaça Urquinaona, on hi ha la seu del Consorci d'Educació de Barcelona.
Durant el recorregut han passat per la Casa Batlló de Barcelona, on altres manifestants han bloquejat durant 4 hores l'accés al monument, en una acció similar a la que van fer fa 2 setmanes davant la Sagrada Família.
En la manifestació s'han corejat consignes com 'Illa, Illa, Illa, volem més plantilla', 'Exigim al Govern, més finançament', 'N'estem fins als ovaris, de tants formularis', 'N'estem fins a l'espardenya, de tanta contrasenya', 'Niubó escolta, això és una revolta' i una versió del tema de Bad Bunny 'Por la mañana café, por la tarde ron, fuera policía de la educación'.
Abans de la manifestació, CGT Ensanyament, La Intersindical i COS s'han mostrat contraris al preacord d'Educació amb la resta de sindicats, han reclamat més inversió en educació i han apostat per mantenir les mobilitzacions.
SINDICATS CONVOCANTS
La portaveu de CGT Ensenyament, Ingrid Chavarría, ha avisat que els sindicats "no han sortit al carrer només pel salari", i ha reclamat el 'no' davant la consulta telemàtica docent, que se celebra fins dijous.
"No podem més. No podem sostenir l'educació més", ha dit Chavarría, qui ha criticat que el preacord amb el Govern no inclogui la clàusula de garantia salarial, les ràtios o més pressupost per a l'educació.
Ha apostat per continuar i "més ara que es debaten els pressupostos", i ha dit que, després de l'èxit del bloqueig de la Casa Batlló, mantindran accions que paralitzin el turisme.
Per part de La Intersindical, Laia Forns ha subratllat que el cicle de mobilitzacions és històric, i ha assenyalat que cal continuar-se mobilitzant davant els "pegats" del preacord que a parer seu no resol problemes.
Ha assegurat que la situació als centres educatius està "al límit" i ha demanat propostes concretes per a les ràtios a les aules i mesures que blindin la immersió lingüística.
De la COS, Gerard Calvera ha afirmat que "la lluita continua" i que amb el preacord no n'hi ha prou, i ha defensat el 'no' en la consulta com ha passat a la Comunitat Valenciana.
CONSULTA
Un 29,74% dels docents ja ha votat fins a les 15 hores d'aquest dimarts en la consulta telemàtica sobre el preacord assolit divendres passat per la Generalitat i els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps.
El sindicat Ustec·Stes, que ha desconvocat les aturades fins dijous, ha dit que si guanya el 'no' en la consulta als docents --que s'allargarà fins al migdia de dijous--, aposta per una vaga indefinida a partir del 8 de juny.