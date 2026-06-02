La Casa Batlló no pot obrir al públic pel bloqueig d'uns docents concentrats davant l'edifici

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La Casa Batlló no ha pogut obrir al públic aquest dimarts des de les 9 hores (l'horari habitual d'obertura) arran del bloqueig a l'accés d'un grup de docents concentrats davant l'edifici des de primera hora, han informat fonts de la Casa Batlló a Europa Press.
En la concentració, promoguda per la CGT, els docents han col·locat pupitres i cadires davant l'edifici situat al passeig de Gràcia de la capital catalana, informa el sindicat.
Aquest és el segon bloqueig que els docents en vaga protagonitzen en un emblema turístic de la ciutat després del de la Sagrada Família el passat 18 de maig.