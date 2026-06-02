Educació xifra en un 11,27% el seguiment de la vaga al Barcelonès fins a les 13 hores

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP al Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona en un 11,27% fins a les 13 hores, informa en un comunicat.
Han donat les dades el 68,88% dels centres de treball amb personal cridat a vaga aquest dilluns, segon dia de votació del preacord i en el qual no convoquen l'aturada els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps i sí ho fan CGT Ensenyament i La Intersindical.
Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).