Lleó XIV demana als catalans construir "unitat" en una homilia en català i castellà

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha pronunciat aquest dimarts una homilia a l'altar major de la catedral de Barcelona en català i castellà, en la qual ha cridat els barcelonins i catalans a ser "constructors d'unitat" davant un món trencat per guerres i divisions.
"Amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres" han estat les seves primeres paraules.
Robert Prevost ha recordat les paraules de Joan Pau II "quan, en la seva visita aquí, lloava l'ànim acollidor que al llarg de la història ha portat barcelonins i catalans, vosaltres, a compartir ciutadania humana i cristiana amb innombrables gents".
Acompanyat del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, el pontífex ha oficiat la pregària de l'hora sexta a la qual assisteixen el cabildo, la cúria diocesana, voluntaris, seminaristes i formadors.
Es tracta del primer acte de Lleó XIV a Barcelona en una estada de dos dies i que ve precedida de la seva visita a Madrid.