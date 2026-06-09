Centenars de persones esperen fora l'Estadi Olímpic de Barcelona per a la vigília d'oració

Alberto Paredes - Europa Press
Serà a les 20 hores i el Papa abans farà un tomb per l'interior de l'estadi en papamòbil
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
Centenars de persones es concentren aquest dimarts a la tarda prop de l'Estadi Olímpic de Barcelona en espera de veure el papa Lleó XIV en la vigília d'oració a les 20 hores, en el marc de la seva visita a Barcelona.
Des de les 14 hores, nombrosos grups caminen des de la plaça Espanya per Montjuïc fins a l'Estadi Olímpic per acudir a la cita (les portes obren a les 16) i en la qual està previst que el pontífex faci un tomb per l'interior de l'estadi en papamòbil.
Els assistents porten samarretes blanques amb el logo i lema de la visita del Papa a Espanya, 'Alça la mirada', a més de barrets, ventalls, para-sols, ampolles d'aigua i menjar per fer més amena l'espera.
També porten banderes del Vaticà, pins i llaços de color groc i blanc (pels colors d'aquesta bandera).
Sota un sol intens i amb zones d'ombra molt cotitzades, grups de fidels acaben xerrant entre ells i compartint experiències i les ganes de ser testimonis del missatge de Robert Prevost.
Destaca la presència de moltes banderes espanyoles i catalanes, rosaris i altres elements catòlics, i el públic és molt variat: des de ciutadans curiosos per veure en primera persona el pontífex i estudiants de centres educatius cristians, fins a religiosos i membres de congregacions que s'hi han volgut acostar per escoltar la seva paraula.
"S'ASSEMBLA MOLT AL PAPA JOAN PAU II"
En unes declaracions a Europa Press, la Natalie, que és membre del cor de la parròquia Mare de Déu de Terrassa (Barcelona), assegura que és la segona vegada que ella i les seves companyes van a veure el papa Lleó XIV, ja que la primera vegada va ser l'any passat a Roma.
D'ell afirma que és una persona molt propera i que "s'assembla molt al papa Joan Pau II", i diu que li demanaran per la pau i, concretament, pel seu país, Veneçuela, i la seva llibertat.
La germana María Dolores, de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, assegura que la presència del Papa a Barcelona confirmarà en la fe tots els creients i recorda els seus discursos a Madrid a favor de l'amor, la pau i de pensar en els altres: "El seu testimoni de vida ens crida a viure en la presència de Déu i recordar per què som aquí".
PER LA FAMÍLIA I ELS VALORS
L'Alma, filipina establerta a Barcelona i membre activa de l'església de Sant Agustí, al barri del Raval, ha assegurat que li fa molta il·lusió veure el Papa perquè a la parròquia han cantat l'himne 'Alça la mirada'.
Afirma que li fa sentir "orgull" que aquest dimecres visiti la seva església; i espera que aquesta tarda el pontífex difongui el missatge a favor de la pau al món.
En Jesús, veneçolà i resident des de fa 4 anys a Barcelona, arriba amb la seva dona i els seus dos fills a l'Estadi Olímpic amb el convenciment de transmetre la religió catòlica i els seus valors als seus petits.
Ha destacat les paraules de Robert Prevost a favor de la família i el matrimoni: "Avui dia els joves no volen formar una família i no saben com de maco i meravellós és tenir fills".