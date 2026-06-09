Lleó XIV beneeix els fidels des del balcó del Palau Episcopal de Barcelona

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Lleó XIV ha beneït des del balcó del Palau Episcopal de Barcelona els fidels que l'han aclamat durant el seu pas per la catedral, que és a la mateixa plaça.
A les 14.40 ha sortit al balcó amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella: els ha saludat però ha fet mitja volta quan ha comprovat que el micròfon no funcionava.
Un moment després ha pogut agafar el micròfon i ha beneït les aproximadament 500 persones que quedaven a la façana de l'edifici.
Després de la benedicció, els ha dit: "Aneu a dinar. A la tarda ens veiem. 'Buon pranzo'" ('Que vagi de gust').
El papa ha sortit aleshores del balcó, per dinar al Palau Episcopal.