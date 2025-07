L'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) ha cremat 5.577 hectàrees

GUISSONA (LLEIDA), 2 (EUROPA PRESS)

L'incendi registrat a Torrefeta i Florejacs (Lleida) ha cremat 5.577 hectàrees des de dimarts, segons les dades provisionals que els Agents Rurals de la Generalitat han publicat.

Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra han creat un equip conjunt d'investigació per determinar les causes d'aquest foc, que ha provocat la mort a dos pagesos d'Agramunt (Lleida) de 32 i 45 anys.

Els Bombers de la Generalitat esperen poder controlar l'incendi al llarg d'aquest dimecres a la tarda, sempre que les temperatures baixin, i treballaran durant el migdia per aconseguir-ho.

Protecció Civil ha enviat una alterta al mòbil dels residents a la zona afectada de Torrefeta i també de Sanaüja, on un altre foc ha cremat 70 hectàrees, per comunicar que queda prohibit accedir al perímetre de l'incendi i de la zona cremada fins que els focs es donin per extingits.

Recorden, així mateix, que es manté l'elevat risc d'incendi i que revifin els actuals.