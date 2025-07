Els dos pagesos morts a Lleida eren d'Agramunt i tenien 32 i 45 anys

LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra continua treballant en la identificació dels dos cadàvers trobats al nucli de Coscó a causa de l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) d'aquest dimarts, i la primera investigació apunta a dos homes de 32 i 45 anys, tots dos veïns d'Agramunt.

Segons informen en un comunicat, els Mossos han creat un equip conjunt d'investigació entre la DIC de la Regió Policial de Ponent i els Agents Rurals per mirar d'esclarir les causes d'aquest foc, que ara com ara es desconeixen.

Es tracta de dos agricultors, els cadàvers dels quals van trobar els Bombers quan duien a terme les tasques d'extinció.