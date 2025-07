Els Bombers preveuen controlar l'incendi de Torrefeta i Florejacs aquesta tarda

Elaboren un "inventari exhaustiu" de les afectacions a les edificacions de la zona

GUISSONA (LLEIDA), 2 (EUROPA PRESS)

Els Bombers de la Generalitat esperen poder controlar l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) --estabilitzat aquest dilluns-- al llarg d'aquest dimarts a la tarda, sempre que les temperatures baixin, i treballaran durant aquest migdia per aconseguir-ho.

Ho ha dit en unes declaracions davant els mitjans al centre de control de Guissona (Lleida) el cap del cos, David Borrell, que ha afegit que els Bombers estan mirant de fer servir tots els mitjans amb "molta força de treball" per poder-lo controlar.

Ha assenyalat que la dificultat principal són les "altes" temperatures que afecten el litoral i prelitoral de Catalunya, on es pot arribar als 40 graus.

"És possible que les tempestes no ens afectin com ens van afectar ahir. Pensem que afectarà més la part est de Catalunya i no l'oest. Per tant, ens donaran una mica de respir", ha explicat.

FLANC DRET

A més de les altes temperatures, els Bombers tenen el focus posat sobre el flanc dret de l'incendi --la part nord-- que se situa a la vall del riu Segre on hi ha "més massa" forestal.

D'altra banda, a més de perimetrar i intentar controlar la zona, els Bombers també estan duent a terme un "inventari exhaustiu" de les afectacions, principalment a les edificacions de l'àrea afectada, unes 6.500 hectàrees, tot i que l'incendi n'ha cremat 5.300.

Finalment, ha recordat que es tracta d'un incendi "molt violent" que ha cremat el cereal que, arran de les darreres pluges de primavera, ha crescut molt, generant així un combustible fi i fàcil de cremar, ha dit.