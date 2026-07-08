L'incendi de Gavà obliga a confinar uns 6.000 veïns de tres municipis

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi declarat aquest dimecres al migdia a Gavà (Barcelona) ha obligat a confinar uns 6.000 veïns de les urbanitzacions Can Tries i Bruguers del municipi, a més de Sant Climent de Llobregat i la zona prop del puig de Miramar a Viladecans.
Han rebut un Es-Alert cap a les 15.00: se'ls demana quedar-se a casa, tancar finestres, portes i seguir les indicacions de les autoritats, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'incendi ha començat cap a les 13.30 en uns vehicles i s'ha propagat a vegetació forestal, al terreny hi ha 10 dotacions de bombers.