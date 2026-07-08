Activades 19 dotacions dels Bombers per un incendi al Pla de Manlleu (Tarragona)

TARRAGONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 19 dotacions aquest dimecres a la tarda en un incendi d'"alta intensitat" al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Es tracta del tercer incendi que ha començat aquest dimecres, que es produeix de manera simultània amb el de Gavà i el de Navarcles (Barcelona).
Sobre el de Gavà, han rebut l'ordre de confinament uns 6.000 veïns de les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers del municipi, a més de Sant Climent de Llobregat i una zona prop del puig de Miramar a Viladecans.