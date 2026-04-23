Irene Solà en la signatura del seu llibre: "M'han portat una traducció en xinès. M'ha agradat"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Irene Solà ha mostrat a Barcelona per la diada de Sant Jordi el seu agraïment a totes les persones que s'han acostat a veure-la perquè els signi el seu últim llibre, però també els anteriors: "M'han portat una traducció en xinès. M'ha agradat".
En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que ha rebut aquest exemplar que "no havia vist mai" i ha reconegut que li ha fet molta il·lusió.
De cara a aquest dijous a la tarda, Solà ha explicat que té programades més signatures, raó per la qual espera acabar Sant Jordi contenta i agraïda.