Eva Baltasar celebra en les signatures de Sant Jordi que molts lectors ja han llegit 'Peixos'

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'autora Eva Baltasar ha assegurat que està vivint la diada de Sant Jordi amb molta alegria, ja que s'està trobant molts lectors que ja han llegit el seu últim llibre, 'Peixos': "El que més m'agrada és que em comentin com ha estat la seva lectura".
"Hi ha molt més pol·len que fa un any i dos, ho estem passant bastant malament, però és un dia meravellós perquè tothom està content", ha dit rient en unes declaracions a Europa Press.
Ha considerat que 'Peixos' és una novel·la diferent perquè és una història d'amor "monstruosa i tòxica" i ha assegurat que molts lectors se senten identificats sobretot amb la veu narradora.