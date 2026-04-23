Carles Rebassa agraeix les felicitacions pel Premi Sant Jordi: "M'han regalat una galeta"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor mallorquí Carles Rebassa, guanyador del Premi Sant Jordi, ha donat les gràcies als ciutadans que s'han acostat aquest dijous per rebre una dedicatòria al seu llibre 'Prometeu de mil maneres' i l'han felicitat per haver guanyat el premi: "M'han reglat una galeta".
En unes declaracions a Europa Press, ha reconegut trobar-se per primera vegada amb un Sant Jordi "tan multitudinari" i ha celebrat l'amabilitat que s'ha trobat.
"La gent que ve em trasllada l'emoció dels personatges, de la llengua i com està escrit. També gent que encara no l'ha llegit i volen aprofundir-hi", ha dit l'escriptor.