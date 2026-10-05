Inundacions a punts baixos de Granollers per les fortes pluges d'aquest dilluns

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Les fortes pluges d'aquest dilluns generen a Granollers (Barcelona) diverses incidències per inundacions a punts baixos urbans, com ara passos de carretera, a més d'altres equipaments de la ciutat, segons confirmen fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a Europa Press.
Respecte al riu Congost, l'estació d'aforament ha registrat 1,5 m3/s, un cabal "més alt" de l'habitual però lluny del llindar de perill, segons les mateixes fonts.
Les pluges torrencials d'aquest cap de setmana han agreujat les incidències d'aquest dilluns a la localitat del Vallès Oriental, on Protecció Civil ha enviat un ES-Alert i ha ordenat el confinament.