Tallada la ronda de Dalt de Barcelona a Via Júlia i Santa Coloma de Gramenet per inundacions

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La ronda de Dalt (B-20) de Barcelona està tallada aquest dilluns al matí a Via Júlia en sentit Llobregat i a Santa Coloma de Gramenet en sentit Montgat per unes inundacions causades per les fortes pluges, informa Trànsit en un missatge a X recollit per Europa Press.
La via també acumula congestions d'entrada i sortida a la capital catalana per la C-58 i la C-33 per acumulació d'aigua.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 10 hores un total de 8.914 trucades per 6.595 incidents relacionats amb les pluges a Catalunya.