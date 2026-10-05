Actualitzat 05/10/2026 11:30

Talls a l'L1 i l'L4 del Metro de Barcelona per les pluges d'aquest dilluns

Archivo - Diverses persones al Metro de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

Les línies L1 i L4 del Metro de Barcelona pateixen talls per les pluges d'aquest dilluns: en el cas de l'L1, no hi ha servei entre La Sagrera i Torras i Bages, i l'andana direcció Fondo de Rambla Just Oliveras s'ha tancat per inundacions.

En el cas de l'L4, que ha estat interrompuda per una incidència tècnica momentàniament, s'ha reprès cap a les 10.40 hores però sense servei entre Maragall i Trinitat Nova, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a X.

D'altra banda, s'ha recuperat el servei a l'L9 Sud entre Mercabarna i Europa-Fira, s'ha tancat l'andana cap a Trinitat Nova de l'estació de Torre Baró-Vallbona de l'L11 i continuen els talls a l'L3, l'L9 Nord i l'L10 Nord.

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