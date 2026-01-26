Interrompuda l'R11 entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via

GIRONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R11 entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona ha quedat interrompuda aquest dilluns al migdia a petició de la policia local per un possible despreniment de terra sobre la via.
Es tracta de la línia d'ample convencional que uneix Barcelona-Girona-Portbou (Girona), ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press, que ha precisat que els operaris ja s'han traslladat fins al lloc de la incidència, que només afecta aquest tram.
D'altra banda, un incendi prop de la infraestructura ferroviària a Cunit (Tarragona) ha obligat a interrompre el servei de l'R2Sud, si bé fonts de Renfe han informat a Europa Press que les flames ja s'han apagat i, un cop inspeccionada la infraestructura, s'ha restablert el servei, ha confirmat Adif.