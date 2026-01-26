Interrompuda la circulació de les línies R14, R15 i R16 entre Reus i Tarragona per una incidència

TARRAGONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies R14, R15 i R16 entre Reus (Tarragona) i Tarragona ha quedat interrompuda aquest dilluns al migdia per una incidència a la infraestructura, ha informat Renfe en un comunicat recollit per Europa Press.
Renfe assenyala que el servei alternatiu fins a Reus ara arribarà fins a Tarragona fent totes les parades intermèdies.
També està suspesa la circulació de l'R8 a Rubí-Can Vallhonrat (Barcelona) per l'estat de la infraestructura i l'R11 entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona a petició de la policia local per un possible despreniment de terra sobre la via.