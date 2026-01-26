Interrompuda l'R8 a Rubí (Barcelona) per l'estat de la infraestructura

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R8 ha quedat interrompuda aquest dilluns al migdia a Rubí-Can Vallhonrat (Barcelona) per l'estat de la infraestructura, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
També queda suspesa la circulació de l'R11 entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona a petició de la policia local per un possible despreniment de terra sobre la via.
Es tracta de la línia d'ample convencional que uneix Barcelona-Girona-Portbou (Girona), ha informat Adif en un missatge per X recollit per Europa Press, que ha precisat que els operaris ja s'han traslladat fins al lloc de la incidència, que només afecta el mateix tram.