Guanya el 'no' en la consulta docent sobre el preacord educatiu amb el 65,1% de vots

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La consulta als docents per veure si ratifiquen o no el preacord educatiu de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat amb Ustec·Stes i Aspepc·Sps de divendres passat ha finalitzat aquest dijous a les 12 hores i ha guanyat el 'no' per 39.502 vots (el 65.1%)
Segons ha pogut consultar Europa Press al web de la votació, la consulta ha finalitzat amb un 61,11% de participació del col·lectiu docent; el sí ha obtingut 21.184 vots (el 34,9%) i han votat 60.686 persones d'un cens total de 99.305.
La consulta va començar el dilluns 1 de juny a les 12 hores, després que els dos sindicats majoritaris --Ustec·Stes i Aspepc·Sps-- arribessin a un preacord amb el Departament, i també els sindicats CCOO Educació i UGT --signataris de l'acord inicial amb el Govern el 9 de març-- per destinar 726 milions més, als 2.000 milions inicials, per millorar el sou dels docents, a banda de 5.000 places més per a càtedres de secundària, un document que els sindicats van dir que volien sotmetre a la consulta del col·lectiu.