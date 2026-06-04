Aspepc·Sps signarà el preacord educatiu però avisa que "la lluita no acaba aquí"

Desconvoca per la seva banda la vaga i la manifestació d'aquest divendres
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
El sindicat de professors de secundària Aspepc·Sps, el segon en representació de l'educació a Catalunya, ha afirmat que ells sí que signaran el preacord educatiu de divendres passat, perquè la seva afiliació l'ha validat, però que "la lluita no acaba aquí".
Així ho han dit en un comunicat aquest dijous, un cop finalitzada la votació de la consulta, en la qual ha guanyat el 'no' per 39.502 vots (el 65.1%) i el sí ha obtingut 21.184 vots (el 34,9%), i han votat 60.686 persones d'un cens total de 99.305.
El sindicat afirma que la seva afiliació ha validat amb un 63,2% de vots favorables la consulta sobre el preacord, i assegura que el resultat del 'no' ha estat d'un 36,8%, amb una participació del 52,9% de la seva afiliació.
Informa que Aspepc·Sps ha rebut agraïments pel que s'ha aconseguit en les negociacions però que prenen nota que "més d'un terç de l'afiliació ha rebutjat aquest preacord", i que han recollit milers d'observacions i diuen que no desatendran aquestes demandes.
"Estem convençuts que les vagues han de servir per guanyar millores concretes. Cap vaga educativa a Catalunya havia aconseguit tant. L'acord català no és ideal però és digne si ho comparem amb el que s'ha aconseguit en altres comunitats", afirma.
Fonts del sindicat han confirmat a Europa Press que, després de la validació per part dels seus afiliats del preacord, desconvoquen tant la vaga, com la manifestació unitària a Barcelona prevista aquest divendres, que havien convocat en un primer moment amb els altres sindicats educatius que no van signar l'acord del 9 de març.