Ustec insta Niubó a convocar-los aquest divendres: "Ara la pilota està a la teulada d'Educació"

Mantenen la vaga i la manifestació d'aquest divendres i avancen accions per a la setmana vinent
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
Ustec·Stes ha instat la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, a que els convoqui aquest mateix divendres després del 'no' al preacord educatiu català assolit divendres passat, i insisteix: "Ara la pilota està a la teulada d'Educació".
En una roda de premsa aquest dijous a la seu d'Ustec·Stes, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha afirmat que no signaran "res que el col·lectiu no vulgui" que signin i que aniran als centres educatius i s'acostaran als treballadors per recollir les seves demandes.
"El col·lectiu no ho ha acceptat. Ara abans que s'acabi el curs hem d'exercir la pressió màxima perquè Educació mostri la voluntat de reconduir la negociació", i Segura considera que l'escenari de mobilitzacions es podria reobrir a partir de l'inici del curs vinent.
Sobre si garanteixen un inici de curs normal, Segura ha reiterat que el que hi ha més immediat és la "pressió" que volen exercir al Departament, a més de la manifestació unitària d'aquest divendres, per mirar d'aconseguir la voluntat d'Educació de tornar a negociar.
CONSULTA AL COL·LECTIU
Segura reitera que el Govern havia de convèncer el col·lectiu i que, després de la consulta, s'ha vist que no i que en aquest sentit Ustec·Stes recull el guant, diu, i actuaran en conseqüència: "El missatge és que aquest no pot continuar sent el marc de negociació, limitat a l'acord del març".
A més a més, ha remarcat que, després d'aquesta consulta, s'ha vist que hi ha consens entre el col·lectiu docent que la presència de CCOO Educació i la UGT en les negociacions, durant les taules sectorials, "ha dificultat l'entesa".
Afirma que el primer que faran és obrir el procés de consulta al col·lectiu per definir les prioritats i el pla de lluita, diu, de la pròxima etapa: "Ho volem continuar construint des dels centres, on hi ha els treballadors, la força real d'aquest moviment".
Sobre la possibilitat d'una vaga indefinida, recorda que ja havien dit que si sortia un 'no' havien d'incrementar la mobilització per "fer seure el Departament de nou per millorar la proposta", però insisteix que no imposaran al col·lectiu una fórmula i que s'acordarà les accions que duran a terme per pressionar la Conselleria.