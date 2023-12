Feijóo accepta reunir-se amb Sánchez divendres i planteja per carta parlar de l'amnistia

Després de 10 dies exigint un ordre del dia per escrit, remet a La Moncloa una proposta amb 10 temes per a la trobada

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acceptat mantenir una reunió divendres amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui ha enviat una carta amb un ordre del dia amb els temes que proposa per abordar, entre els quals la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes, mesures per garantir la independència judicial o la moció de censura a Pamplona que donarà l'alcaldia a EH Bildu.

Així ho han avançat aquest dimecres fonts populars, que assenyalen que, en la missiva que Feijóo ha remès aquest matí a Sánchez, el PP accepta que la reunió es desenvolupi divendres, una de les dates proposades pel Govern central.

Es tracta d'un gir per part de Feijóo, que fa dies que exigeix en les seves intervencions públiques veure's amb Sánchez i que La Moncloa hauria d'enviar-li un ordre del dia previ per escrit perquè el PP hi pogués incorporar temes. Al final, Génova ha fet el pas de remetre-li per carta l'ordre del dia que vol abordar Feijóo, acceptant aquesta trobada el dia 22, quan se celebra la rifa de Nadal.

En arribar aquest dimecres al ple del Congrés, Feijóo ha subratllat que fa "10 dies que espera" aquest ordre del dia i que aquest dimecres ha enviat a Sánchez una proposta d'ordre del dia. "Veurem què em contesta", ha dit, preguntat per si al final l'entrevista serà divendres.

FEIJÓO PLANTEJA DEU TEMES

El PP deixa en mans de l'executiu fixar l'hora de la trobada en funció de l'agenda de Sánchez i també el lloc, "sempre que sigui en territori nacional", un missatge que el partit ha repetit aquests dies arran de les reunions a Suïssa amb Junts, partit de Carles Puigdemont.

Deu temes són els que Feijóo planteja a Sánchez per parlar, començant per la igualtat dels espanyols i el respecte a l'estat de dret a propòsit de la llei d'amnistia, i mesures per garantir la independència judicial.

L'ordre del dia proposat pel PP inclou tractar el posicionament sobre "la prevaricació judicial que denuncien el PSOE, Junts i ERC", a més de la defensa del poder judicial "respecte a l'assetjament per part dels socis de govern", a més d'informació sobre les negociacions a Ginebra (Suïssa) entre l'executiu i els partits independentistes.

Molt relacionat amb aquest punt, Feijóo proposa a Sánchez defensar el principi de solidaritat i de la "imprescindible multilateralitat" per al repartiment dels recursos públics, en referència a la condonació del deute i la cessió del 100% dels tributs a "determinats territoris", després dels pactes del PSOE amb els partits nacionalistes per a la investidura de Sánchez.