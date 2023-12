Sánchez celebra que Feijóo hagi "rectificat" i accepti reunir-se amb ell

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha celebrat que el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, hagi "rectificat" i finalment accepti assistir a La Moncloa per reunir-se amb ell el divendres 22 de desembre i li ha demanat "diàleg" i menys "escarafalls".

"Diàleg quan vulgui, com vulgui i sobre el que vulgui, però diàleg i no escarafalls. I entesa on vulgui, com vulgui i quan vulgui, però entesa i no insults", ha assenyalat Sánchez des de la tribuna del Congrés aquest dimecres, durant el ple de compareixença per donar compte dels resultats de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea i de l'últim consell europeu.

Sánchez ha reiterat que les qüestions que vol tractar en la reunió amb Feijóo són la renovació del Consell General del Poder Judicial, la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme 'disminuït' i el nou model de finançament autonòmic. No obstant això, ha assenyalat que podran parlar d'altres assumptes, atès que el PP ha manifestat la voluntat de discutir sobre l'amnistia i els pactes del Govern central amb l'expresident català Carles Puigdemont.

Considera que Feijóo ha rectificat --"en la seva obstinació per deixar-me plantat", segons ha etzibat--, tot i que a continuació ha celebrat que el líder del PP assisteixi a La Moncloa perquè és "lògic" i, segons ell, ningú no podria entendre que "per primer cop en la història el cap de l'oposició fos qui es negués a dialogar i a entendre's amb qui ocupa les responsabilitats de president".