Feijóo demana a Sánchez veure's al Congrés "sense mediador i sense imposicions"

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofert aquest dimecres al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, reunir-se el 22 de desembre al Congrés dels Diputats "sense mediador", "sense supèrbia" i "sense imposicions", mentre "s'humilia" davant els seus socis independentistes.

En la seva intervenció al Congrés durant el debat sobre els últims Consells Europeus, Feijóo ha retret a Sánchez la seva "manera curiosa de mostrar interès" per aquesta reunió, ja que, segons ha dit, va anunciar a través dels mitjans que es volia veure amb el cap de l'oposició i el seu gabinet va trigar "cinc dies" a contactar amb el PP.

Feijóo ha admès que "tothom a la cambra sap que és extremadament difícil" parlar amb Sánchez perquè "no respecta l'adversari polític" i "intenta enganyar sempre a tothom". És més, ha dit que el cap de l'executiu espanyol és "submís amb qui vol afeblir l'Estat i pretén ser implacable" amb els partits que el defensen.

"SERÀ VOSTÈ CAPAÇ, SENYOR SÁNCHEZ?"

"M'ha dit vostè que ens reunim com vulgui, on vulgui i quan vulgui", ha etzibat Feijóo a Sánchez, per enumerar a continuació les seves exigències: "Com vulgui, sense mediador"; "on vulgui, a Ginebra no, al Congrés"; "Quan, divendres vinent"; "I com, sense supèrbia, sense imposicions i amb un ordre del dia oficial", ha assenyalat. "Serà vostè capaç, senyor Sánchez? Jo sí", ha proclamat.

El president dels populars ha dit que ell vol "estar a l'alçada del càrrec" que representa i ha admès que "una de les obligacions del líder de l'oposició és acudir-hi quan el crida el president".

"Jo no li demanaré amnisties, no li demanaré vots perquè inclogui assassins a les llistes ni li demanaré un referèndum d'autodeterminació. Però el que no penso consentir, que mentre s'humilia vostè davant els seus socis amb tot el que li demanin, continuï faltant al respecte al primer partit d'Espanya", ha finalitzat.