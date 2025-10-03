BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Estudiants i professionals educatius han iniciat aquest divendres cap a les 13.10 hores una manifestació des de la plaça Universitat de Barcelona "contra l'imperialisme genocida" a Palestina.
Universitaris, docents, personal d'atenció educativa (PAE) i educadors d'escoles bressol han estat convocats pel Sepc i CGT Ensenyament, el mateix dia en què s'està fent una vaga estudiantil en solidaritat amb Palestina, i tenen previst arribar fins a la plaça de la Carbonera, al tram final de l'avinguda Paral.lel, on hi ha l'acampada per Palestina des de dijous.
Han cantat consignes com 'Generalitat prou complicitat', 'Les terres robades seran recuperades', 'Boti boti Boti sionista qui no boti' i 'Israel no és un país és una ocupació'.
Els manifestants duien banderes palestines i pancartes amb frases com 'Destruir l'estat sionista d'Israel', 'Israel assassina Europa patrocina', 'Han assaltat la flotilla buidem les aules', 'El patiment aliè no m'és indiferent' i 'Stop killing children'.
SEPC I CGT
En unes declaracions als periodistes, la portaveu del Sepc, Tània Ros, creu que la vaga d'aquest divendres és una mostra que els estudiants seran "a primera línia per aturar-ho tot" amb l'objectiu de demanar l'embargament d'armes a Israel, que s'aturi el genocidi, en les seves paraules, i que s'alliberi els integrants de la flotilla.
La secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, recorda que és una vaga estudiantil però també de tota la comunitat educativa i que es volen reivindicar "en contra d'aquest genocidi" i assegura que la Conselleria d'Educació i les direccions dels centres els estan posant traves per fer la vaga.